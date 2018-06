El presidente Donald Trump defendió hoy su decisión de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea (UE), Canadá y México, al mismo tiempo que reiteró su petición para que Estados Unidos sea tratado de “forma justa”.

“EE.UU. debe, por fin, ser tratado de forma justa en comercio. Si cobramos CERO a un país por vender sus productos y, a nosotros nos cobran el 25, 50 o incluso el 100 por ciento para vender los nuestros, es INJUSTO y no se puede tolerar”, dijo Trump en su cuenta de la red social Twitter.

The United States must, at long last, be treated fairly on Trade. If we charge a country ZERO to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 percent to sell ours, it is UNFAIR and can no longer be tolerated. That is not Free or Fair Trade, it is Stupid Trade!

“¡Eso no es Gratis o Comercio Justo, es un Comercio Estúpido!”, añadió el mandatario.

Las palabras de Trump se producen justo un día después de la entrada en vigor de los aranceles de EE.UU. a la importación de acero y aluminio de la UE, Canadá y México.

Los aranceles a socios como la UE, Canadá y México suponen el paso más agresivo dado hasta ahora por Trump en su desafío al sistema de libre comercio global, ya que es el primero dirigido directamente contra algunos de sus aliados más cercanos.

Canadá y la UE ya han denunciado a EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo que se ha convertido en el árbitro de la guerra comercial.

Además, la decisión de Trump se produjo apenas una semana antes de que viaje a la cumbre del G7, organizada por Canadá, uno de los principales afectados por ser el principal exportador de acero a EE.UU., y donde se verá con el primer ministro Justin Trudeau, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, entre otros.

Why is it that the Wall Street Journal, though well meaning, never mentions the unfairness of the Tariffs routinely charged against the U.S. by other countries, or the many Billions of Dollars that the Tariffs we are now charging are, and will be, pouring into U.S. coffers?

