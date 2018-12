El gobierno de estados Unidos inició pasada la medianoche un cierre parcial por falta de fondos después de que republicanos y demócratas no alcanzaran un acuerdo presupuestario en el Congreso por las exigencias del presidente Donald Trump de aceptarlo con la condición de que se incluyera una partida para la construcción del muro fronterizo con México.

Se trata del tercer cierre administrativo que enfrenta Trump este año, después del primero en enero, que duró tres días, y un segundo en febrero, que se alargó apenas unas horas.

Aunque los dos partidos habían pactado un presupuesto el jueves, el presidente se negó a rubricarlo por no incluir los más de 5,000 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México que había pedido, abocando así a la administración al cierre actual ante la negativa demócrata a apoyar esos fondos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Más bonita que su mamá? Chiquis Rivera enciende pasiones con ajustado jumpsuit (FOTO)

Trump ve en la presente negociación su última oportunidad para obtener fondos para el muro fronterizo, su gran promesa electoral, ya que en enero los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes y podrán bloquear su financiación en ambas cámaras.

Como consecuencia del cierre administrativo, cerca de 800,000 trabajadores federales dejarán de percibir su sueldo, de los que 420,000 deberán acudir igualmente a sus puestos de trabajo al considerarse “esenciales” mientras que el resto se quedarán en sus casas.

Todos ellos recuperarán sus salarios de forma retroactiva cuando el Congreso apruebe el presupuesto y el presidente lo rubrique.

Antes de la medianoche, hora del este, cuando el cierre ya parecía inevitable, Trump culpó a los demócratas y les instó a negociar para que “con suerte no dure mucho”.

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2018