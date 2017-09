Trump concede petición de niño para cortar el césped de la Casa Blanca (FOTOS y VIDEO)

Un niño de 11 años acaparó la atención de muchos el viernes al conseguir permiso del presidente Donald Trump para cortar el césped de la Casa Blanca.

Frank ‘FX’ Giaccio, de la ciudad de Falls Church, en Virginia, dirige su propio negocio de jardinería y siempre quiso poner en práctica sus destrezas en los jardines de la residencia presidencial.

De acuerdo a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders, Frank escribió el mes pasado una carta al presidente haciendo la petición.

“Quiero mostrar al país lo que chicos como yo somos capaces de hacer… Yo admiro su experiencia en los negocios y eso me inspiró a crear el mío”, escribió Frank al presidente, asegurando que no cobraría ni un centavo por el trabajo.

“Esta es una lista de las herramientas que uso para que usted elija la que quiera: podadora de empuje, podadora de tractor y desmalezadora”, describió Frank en la carta. “Puedo llevar combustible extra para las cortadoras y baterías cargadas para la desmalezadora. Esto lo haré sin cobrar nada”.

Frank relata que ha cortado el césped de las casas de sus vecinos por algún tiempo y que ahora quiere hacerlo en la Casa Blanca.

El viernes, el presidente dijo que Frank – quien quiere ser un Navy SEAL de grande – es “el futuro del país”.

“Frank va a ser muy famoso un día, va a ser un Navy SEAL y hará cosas grandiosas por el país”, dijo Trump.