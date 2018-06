El presidente Donald Trump acudió hoy al acto de inicio de obras de la nueva planta de la empresa taiwanesa Foxconn, suministradora de Apple, y celebró que decidiera establecerla en el estado de Wisconsin.

Trump asistió al evento inaugural junto al gobernador de Wisconsin, el republicano Scott Walker, y el consejero delegado de Foxconn, Terry Gou, con quién cavó un pequeño hoyo en la zona donde se levantará la fábrica.

“¡Hoy comenzamos la construcción de una planta que proporcionará empleos a hasta 15,000 trabajadores de Wisconsin! Como Foxconn ha descubierto, ¡no hay mejor lugar para construir, alquilar y crecer que aquí en los Estados Unidos!”, señaló Trump en su cuenta de Twitter.

Today, we broke ground on a plant that will provide jobs for up to 15,000 Wisconsin Workers! As Foxconn has discovered, there is no better place to build, hire and grow than right here in the United States! pic.twitter.com/tOFFodZYvK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018