Los aliados de Estados Unidos anunciaron medidas de represalia. Varios de los países afectados advirtieron que una posible guerra comercial terminaría por perjudicar a los consumidores estadounidenses.

Trump tuiteó: “Canadá ha tratado muy mal a nuestro sector agrícola y a los agricultores desde hace mucho tiempo ¡Son altamente restrictivos en comercio! ¡Deben abrir sus mercados y eliminar sus barreras comerciales! Tienen superávits comerciales altos con nosotros”.

“¿Ocurre lo mismo con Timber & Lumber en Estados Unidos?”, preguntó, en aparente alusión a la empresa maderera de ese nombre, con instalaciones en cuatro estados de Estados Unidos.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2018