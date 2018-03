El presidente Donald Trump atacó de nuevo este sábado a Amazon, al afirmar que su acuerdo con el Servicio Postal para entregar paquetes es una pérdida de dinero para los contribuyentes estadounidenses.

Sin embargo, los reguladores federales dicen que el contrato del correo federal con el gigante de ventas por Internet es rentable.

Trump tuiteó que “el Servicio de Correo perderá un promedio de 1.50 dólares por cada paquete de Amazon que entrega. Eso equivale a miles de millones de dólares”.

While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that “the size of the company’s lobbying staff has ballooned,” and that…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2018