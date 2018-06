Luego de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que su país impondrá “sin ninguna duda” represalias comerciales a EE.UU., el presidente Donald Trump arremetió contra él y lo llamó “deshonesto y débil”. Además, ordenó a los representantes de EE.UU. que no respalden el comunicado conjunto con el que concluyó la Cumbre del G7.

“El primer ministro Justin Trudeau de Canadá actuó tan dócilmente y con moderación durante nuestras reuniones del G7, solo para dar una conferencia de prensa después de que me fui, diciendo que “los aranceles de los EE. UU. eran ofensivos” y que “no los permitiría”. Muy deshonesto y débil. ¡Nuestros aranceles son en respuesta a los suyos del 270% en productos lácteos!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter tras conocer lo que dijo Trudeau.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018