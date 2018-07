Mientras continúa una guerra comercial por los aranceles contra otras naciones, el presidente Donald Trump sorprendió al proponer eliminarlos por completo entre Europa y los EE.UU.

A unas horas de que se reuniera con los jefes comerciales de la Unión Europea, Trump escribió en su cuenta de Twitter: “Tengo una idea para ellos: que EE.UU. y la UE eliminen todas las tarifas, barreras y subsidios”.

“Eso podría llamarse finalmente un libre mercado y comercio justo. Espero que lo hagan, nosotros estamos listos. Pero no lo harán”.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready – but they won’t!

