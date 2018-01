El presidente Donald Trump afirmó hoy estar dispuesto a apoyar una vía hacia la ciudadanía para los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”, durante un periodo de entre 10 y 12 años si no tienen historial delictivo.

A cambio, Trump quiere que el Congreso apruebe 30,000 millones de dólares en seguridad fronteriza, incluidos 25,000 millones para construir un muro en la frontera con México, según declaró a los periodistas en la Casa Blanca.

El presidente agregó que, si no se logra un acuerdo en el Legislativo para dar una solución a los cerca de 800,000 “soñadores” que hay en el país, podría extender el plazo de vencimiento de DACA, el programa que los protege de la deportación, más allá del 5 de marzo, fecha que él mismo había fijado el pasado septiembre.

“Vamos a transformar eso (DACA). Va a suceder en algún momento en el futuro, durante un periodo de 10 a 12 años”, afirmó el mandatario.

No obstante, “si tú no tienes un muro, tú no tienes DACA”, advirtió Trump, al precisar que, pese a solicitar 25,000 millones de dólares para la muralla fronteriza, el coste de la obra sería inferior.

“Estamos hablando probablemente hablando de 800 millas de muro (unos 1,290 kilómetros)”, agregó el mandatario, antes de partir hacia el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Trump lanzó la advertencia sobre el muro un día después de que el líder de la minoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, retirara su oferta de dotar fondos para la construcción del muro con México en las negociaciones presupuestarias.

Los demócratas exigen a los republicanos que se apruebe un acuerdo migratorio que otorgue un camino a la ciudadanía a los “soñadores”, pero el presidente reclama para ello que se destine financiación para la construcción de la barrera fronteriza.

Durante las negociaciones presupuestarias de la semana pasada, que acabaron con un cierre parcial de la Administración durante tres días, Schumer accedió a incluir una partida para el muro a cambio de la regularización de los “soñadores”, pero los republicanos y la Casa Blanca se negaron a ello.

Schumer y Trump se reunieron en la Casa Blanca el viernes pasado para hablar sobre un posible acuerdo antes de la medianoche para evitar el cierre del Gobierno, y Schumer asegura que ofreció un aumento en los fondos para el muro fronterizo propuesto por Trump.

Ante la negativa y la falta de acuerdo, los fondos gubernamentales expiraron en la medianoche del viernes, coincidiendo con el primer aniversario del multimillonario en la Casa Blanca.

Sin embargo, Schumer accedió este lunes a una nueva prórroga presupuestaria hasta el 8 de febrero, a cambio de la promesa hecha por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, de abordar la solución para los jóvenes inmigrantes.

Schumer ha recibido numerosas presiones por parte de su bancada, especialmente por parte de los senadores más proinmigrantes, que no querían aceptar una reapertura del Gobierno a cambio de otra prórroga sin garantías para el acuerdo migratorio.