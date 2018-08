Trump apoya un boicot a la famosa Harley-Davidson

Las disputas sobre los aranceles de acero llegaron hasta las famosísimas motocicletas Harley-Davidson. Es que el presidente de EE.UU. Donald Trump, respaldó el domingo los llamados para boicotear a Harley-Davidson por el tema del acero.

El afamado fabricante de motocicletas desató la ira del presidente Trump en junio, al anunciar que trasladará la producción de las motocicletas que vende en Europa, a instalaciones fuera de Estados Unidos.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2018