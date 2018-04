Trump anunciará aranceles a productos tecnológicos de China

Donald Trump presentará esta semana la lista de productos tecnológicos de China a los que impondrá aranceles.

Se espera que la lista de importaciones anuales, de entre 50,000 y 60,000 millones de dólares, apunte a productos de gran tecnología, informó Reuters este lunes.

El Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, debe revelar la lista antes del viernes, de acuerdo con la proclamación arancelaria que Trump firmó el pasado 22 de marzo.

Estas tarifas entrarían en vigencia al menos dos meses después.

Lighthizer ha señalado que las políticas chinas han resultado en transferencia “antieconómica” de la propiedad intelectual de Estados Unidos.

La administración alega que China ha intentado apropiarse sistemática e indebidamente de propiedad intelectual estadounidense a través de requisitos de empresas conjuntas, normas de licencias tecnológicas desleales, compras de empresas de tecnología con financiación estatal y robo.

