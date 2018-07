El presidente Donald Trump dice que el Air Force One será objeto de un cambio de imagen patriótico.

Trump señaló que el familiar color azul bebé en el avión presidencial dará paso a un esquema de color rojo, blanco y azul. Los modelos actualizados podrían estar en servicio durante un potencial segundo mandato. El mandatario hizo el anuncio en una entrevista con CBS News.

Trump dijo que se preguntaba, después de llegar a un acuerdo con Boeing para el nuevo avión, si seguir con el color azul bebé que es reconocido en todo el mundo.

Out with the old, in with the new: Air Force One may be losing it’s signature blue and white colors from the JFK era under President Trump. @krisvancleave has the story https://t.co/y8yCxKgOGX pic.twitter.com/qiyXS1c0hz — CBS News (@CBSNews) July 12, 2018

Dijo que decidió no hacerlo.

“El Air Force One va a ser increíble”, mencionó Trump. “Va a ser lo mejor de la línea, la cima del mundo, y será rojo, blanco y azul, lo cual creo que es apropiado”.

El expresidente John F. Kennedy y la primera dama, Jacqueline Kennedy, seleccionaron el actual esquema de color en la década de 1960. Los críticos indican que el cambio de imagen dejará de lado una apariencia estadounidense icónica y, en Twitter, muchos recordaron que el avión presidencial de Rusia también tiene un diseño rojo, blanco y azul, justo en momentos en que Trump es criticado por su accionar frente al presidente ruso, Vladimir Putin.

Trump has a new color scheme for Air Force One pic.twitter.com/s6KTXdWg2L — Eric Dahlstrom (@EricDahlstrom1) July 18, 2018

Por separado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que la Fuerza Aérea ha adjudicado a Boeing un contrato de “precio fijo firme” para diseñar, modificar, probar, certificar y entregar dos aviones presidenciales “listos para la misión” para el 2024. Reemplazará las versiones actuales del Boeing 747 utilizadas por el presidente, que tienen 31 años.

Boeing is proud to build the next generation of Air Force One, providing American Presidents with a flying White House at outstanding value to taxpayers. President Trump negotiated a good deal on behalf of the American people. pic.twitter.com/m0HtGfXVlv — The Boeing Company (@Boeing) February 27, 2018

Sanders señaló que el contrato establece el precio total de los dos aviones completados en 3,900 millones de dólares. Agregó que eso representa un ahorro de más de 1,400 millones respecto a los 5,300 inicialmente propuestos.

Trump tuiteó en diciembre de 2016, luego de su elección, que los costos del programa estaban “fuera de control, más de 4,000 mil millones”. Agregó, “¡cancelen la orden!”.

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2016

El presidente ejecutivo de Boeing, Dennis Muilenburg, y Trump, se han reunido en múltiples ocasiones para discutir el contrato del Air Force One.