La semana pasada, durante la cumbre del G-7 en Canadá, el presidente Donald Trump le dijo al primer ministro japonés, Shinzo Abe, que le enviaría 25 millones de mexicanos, según reveló a The Wall Street Journal un alto funcionario de la Unión Europea que estuvo presente en dicha reunión.

La declaración del magnate se produjo cuando los líderes del G-7 discutían sobre migración, que según Trump era un gran problema para la Unión Europea y EE.UU.

“Shinzo, tú no tienes este problema, pero puedo enviarte 25 millones de mexicanos y estarás fuera de tu puesto muy pronto”, dijo Trump, según el funcionario.

Trump también pareció querer provocar al presidente francés Emmanuel Macron, cuando los líderes discutieron sobre Irán y el terrorismo, dijo el funcionario al WSJ.

“Debes saber sobre esto, Emmanuel, porque todos los terroristas están en París”, dijo Trump, de acuerdo con el funcionario.

El funcionario citado por el diario estadounidense señaló que era visible que los líderes estaban irritados con la actitud y las palabras de Trump, “pero todos trataron de mantenerse racionales y tranquilos”.

La cumbre del G-7 eventualmente terminó en desorden, luego de que Trump repentinamente revocara su posición sobre el comunicado conjunto que cada uno de los países había acordado firmar, argumentando la promesa del primer ministro canadiense de tomar represalias por los aranceles impuestos por EE.UU.

Trump llegó tarde a la reunión de ese día en el G-7, se fue temprano y luego atacó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al llamarlo “débil” luego de que el canadiense dijera que su país tomaría represalias por los aranceles a las importaciones del acero y el aluminio impuestos por EE.UU.

El presidente Donald Trump defendió este viernes que su relación con el resto de líderes del G7 es buena y acusó a los medios de comunicación de no decir la verdad sobre lo ocurrido en la reciente cumbre de Canadá.

Para ello, Trump publicó en Twitter una decena de fotografías en las que aparece rodeado del resto de líderes del G7 con actitud sonriente y distendida.

“Tengo una gran relación con Angela Merkel, pero las noticias falsas solo muestran las fotos malas (que sugieren enfado) de negociar un acuerdo, ¡en el que estoy pidiendo cosas que ningún presidente estadounidense pediría!”, dijo Trump.

Trump acompañó su mensaje con unas fotos de una escena en la que aparece sentado a un lado de la mesa con el resto de líderes de pie y en frente encabezados por la canciller alemana, Angela Merkel.

A diferencia de las instantáneas que habían trascendido hasta ahora, que inspiraban tensión, en las compartidas por Trump todos los líderes aparecen sonrientes.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement – where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018