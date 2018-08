El presidente Donald Trump aseguró que le agrada más el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que “el capitalista”, en referencia al actual presidente Enrique Peña Nieto.

“Me gusta México. Me agrada su nuevo líder. Creo que podría ser estupendo. Un poco diferente a nosotros. Creo que estoy mejor con él que con el capitalista”, aseguró el mandatario durante un rally en Virginia.

