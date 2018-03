El presidente Donald Trump volvió a defender su decisión de firmar una ley de gastos federales por 1.3 billones de dólares y consideró que la cantidad aprobada dentro de la misma para su muro fronterizo solo fue el “pago inicial”.

“Se puede hacer mucho con los $ 1,600 millones otorgados para construir y reparar el muro fronterizo. Es solo un pago inicial. El trabajo comenzará de inmediato. El resto del dinero vendrá – y recuerda DACA, ¡los demócratas te abandonaron (pero nosotros no lo haremos)!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El mensaje del mandatario se presenta luego de las amplias y múltiples críticas que recibió tras amenazar con vetar el presupuesto, debido a que no se le otorgaban los 25,000 millones de dólares que solicitó para la construcción de su muro a lo largo de la frontera con México.

Much can be done with the $1.6 Billion given to building and fixing the border wall. It is just a down payment. Work will start immediately. The rest of the money will come – and remember DACA, the Democrats abandoned you (but we will not)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018