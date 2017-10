El presidente Donald Trump advirtió de que el apoyo del Gobierno federal a Puerto Rico para afrontar la reconstrucción tras el paso de dos huracanes no puede ser eterno, al insistir en que la infraestructura y red eléctrica de la isla ya eran un “desastre” antes de la catástrofe.

“No podemos mantener a la FEMA (la agencia federal para el manejo de emergencias), a los militares y al personal de emergencia, que han sido extraordinarios (bajo las circunstancias más difíciles) en Puerto Rico para siempre”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

…We cannot keep FEMA, the Military & the First Responders, who have been amazing (under the most difficult circumstances) in P.R. forever!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2017