Trump acusa a demócratas de querer “fronteras débiles que inducen al crimen”

El presidente Donald Trump acusó el miércoles a los legisladores demócratas de “desear aumentos MASIVOS de impuestos y fronteras débiles que inducen al crimen”.

En una serie de tuits por la madrugada, el presidente dijo que los republicanos abogan por “el mayor recorte de impuestos de la historia y el MURO”.

The Democrats want MASSIVE tax increases & soft, crime producing borders.The Republicans want the biggest tax cut in history & the WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017



Esta es una alusión a la barda en la frontera con México que Trump promueve desde la primera vez que anunció su candidatura presidencial.

En otro tuit, el presidente dijo que “sería realmente lindo que los medios de noticias falsas” informaran sobre el crecimiento virtualmente sin precedentes de la Bolsa desde la elección. Necesitamos recortes de impuestos”.

It would be really nice if the Fake News Media would report the virtually unprecedented Stock Market growth since the election.Need tax cuts — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017



Dijo que si el Congreso aprueba la reforma fiscal que él promueve, Wall Street y los indicadores económicos tales como la creación de empleos “crecerán a saltos”.

…if Congress gives us the massive tax cuts (and reform) I am asking for, those numbers will grow by leaps and bounds. #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017



Trump se dispone a promover su plan de reforma fiscal en Harrisburg, Pennsylvania, la escala más reciente de una gira por todo el país.