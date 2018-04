Trump acusa a China y Rusia de “jugar a la devaluación de divisas”

El presidente Donald Trump acusó a Rusia y China de devaluar sus monedas, mientras Estados Unidos sube las tasas de interés.

“Rusia y China están jugando el juego de la devaluación de divisas mientras que EEUU sigue subiendo los tipos de interés”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!

“¡No es aceptable!”, agregó el mandatario estadounidense, quien no ofreció más detalles al respecto.

La Reserva Federal (Fed), el banco central del país, elevó las tasas de interés en marzo, al rango entre 1.5 por ciento y 1.75 por ciento, motivada por la buena salud económica del país.

En este sentido, la Fed espera decretar dos alzas adicionales a lo largo de 2018.

Curiosamente, la pasada semana el Departamento del Tesoro emitió su informe semestral en el que evitó calificar a China de manipulador de divisas.

Trump ha anunciado diversas medidas proteccionistas en las últimas semanas, entre ellas la aplicación de aranceles a las importaciones de acero y aluminio, así como tarifas especiales para numerosos productos procedentes de China.

El mandatario asegura que el objetivo de estas medidas es reducir el abultado déficit comercial con el gigante asiático.

Sin embargo, el déficit con China se redujo en febrero de 36,000 a 29,300 millones de dólares.

El gobierno de Beijing, por su parte, respondió elevando los gravámenes a algunas importaciones estadounidenses.

La escalada ha provocado que suenen las alarmas sobre una posible guerra comercial entre ambas potencias.

Frenta a las advertencias, Trump afirmó hace dos semanas que “la guerra comercial con China se perdió hace años”.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018