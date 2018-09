Trump a Apple: Si quieren evitar aranceles, fabriquen en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un claro mensaje a Apple para que fabrique todos sus componentes en el país, como un medio para evitar aranceles que el mandatario podría imponer a China en las próximas semanas.

A través de su cuenta en Twitter, Trump envió un claro mensaje a la compañía de Tim Cook, que en el pasado aplaudió la reforma fiscal impulsada por el mandatario.

“Los precios de Apple pueden incrementarse por los masivos aranceles que podríamos imponer a China, pero hay una solución con la que habría CERO impuestos y un incentivo fiscal. Hagan sus productos en Estados Unidos”, escribió.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China – but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA

