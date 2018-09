Un día antes de que EE.UU. regrese a la mesa de conversaciones con Canadá, el primer ministro Justin Trudeau mandó un enérgico mensaje a la administración del presidente Donald Trump con respecto a sus demandas de TLCAN.

Trudeau dijo a periodistas que Canadá no renunciará a sus demandas clave dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), según reportó la agencia de noticias Reuters.

“Hay una serie de cosas de tenemos que ver en un TLCAN modernizado”, dijo el primer ministro canadiense.

Today, I spoke with Canada’s premiers to update them on NAFTA negotiations. Details: https://t.co/8pKLwMi8Zo pic.twitter.com/94FeGAslot — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 30, 2018

Representantes de ambos países se reunirán este miércoles en Washington, con la intención de acercar posiciones en los puntos en los que todavía se mantienen diferencias importantes.

Demandas de TLCAN: Peña Nieto insiste en acuerdo trilateral

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto insistió en que la nueva versión del TLCAN debe ser trilateral, incluyendo a México, Estados Unidos y Canadá.

“En un escenario complejo, tras una ardua y prolongada negociación, seguimos promoviendo un acuerdo trilateral porque estamos convencidos de la importancia de que Canadá se mantenga como un socio comercial dentro del Tratado.

“Norteamérica es más exitosa cuando se mantiene unida, cuando cada país aporta sus fortalezas para hacer de esta la región más atractiva y competitiva del mundo”, refirió durante la presentación de su sexto y último informe de gobierno.

….Remember, NAFTA was one of the WORST Trade Deals ever made. The U.S. lost thousands of businesses and millions of jobs. We were far better off before NAFTA – should never have been signed. Even the Vat Tax was not accounted for. We make new deal or go back to pre-NAFTA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

Destacó que a Estados Unidos y Canadá, el país azteca exporta más del 80 por ciento de todos sus productos.

Asimismo, dijo que el Gobierno mexicano continuará dando seguimiento puntual a la negociación bilateral entre Estados Unidos y Canadá, y aseguró que México participará en la negociación que refiere a los temas trilaterales.

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

Peña Nieto consideró que con el acuerdo de entendimiento que se llegó con Estados Unidos, el país cumplió sus objetivos.

“Es importante destacar que en esa negociación se cumplieron los objetivos que México se propuso desde un principio. Se mantiene la libertad de comercio, no se aceptan cuotas o restricciones y se preservan y fortalecen los instrumentos para la solución de controversias”.