El presidente Donald Trump dijo que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, “aprendió” de su error de criticarlo, algo que va a costarle “mucho dinero” al país.

Durante una conferencia de prensa tras su cumbre con Kim Jong Un en Singapur, Trump recordó sus duros cruces de declaraciones con Trudeau.

Trump dijo que el dirigente canadiense no se dio cuenta de que tiene televisores en el avión presidencial Air Force One, que le permitieron seguir su conferencia de prensa al final de la cumbre del G7.

“Estoy viendo la televisión y veo que él está dando una conferencia de prensa de que no dejará que EE.UU. lo amenace. Y yo me dije ‘¿qué es eso de amenazarlo?’ Acababa de darle la mano, fue muy amistoso”, manifestó Trump.

Añadió que tenía “una buena relación con Justin, realmente la tenía”.

Sin embargo, en Twitter Trump tildó a Trudeau de “deshonesto” y “débil” tras el encuentro. Y los aliados del mandatario aparecieron en los programas dominicales de noticias, haciéndose eco de las críticas y calificando a Trudeau de traicionero y poco importante.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018