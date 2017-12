Tras los hechos lleva un año encerrado, sin trabajar y con temor a “La Migra” (VIDEO)

Hace tres años Artemio* decidió emigrar a EE.UU. en busca de un trabajo que le permitiera pagar los estudios de sus hijas en México, lo que nunca imaginó es que tras “el sueño americano” casi encuentra la muerte.

Este trabajador desde que llego ha sido objeto de abusos por ser “indocumentado”. En un principio lo mantenían prácticamente ‘secuestrado’, dejaron de pagarle el salario por un año, el empleador le retuvo su pasaporte y ahora vive encerrado en su casa por temor a que lo agarre “La Migra”.

Encerrado y ganando $300 a la semana

Atravesó la frontera buscando una mejor vida para su familia. “Soy del estado de Chiapas. Tengo dos hijas estudiando en la universidad y debo pagar su educación. Con lo que se gana en México, no alcanza”, explica Artemio.

Llegó a Georgia y empezó trabajando en el campo, alimentando becerros. Ganaba 300 dólares a la semana, laborando 12 horas diarias. “Solo teníamos una hora de almuerzo y nos mantenían encerrados y vigilados para que no dejáramos el trabajo”, relata.

Casi muere buscando una mejor “paga”

Cuando pudo se fue a trabajar en construcción, a una obra en Nashville, Tennessee. Le pagaban 14 dólares por hora, pero nunca le firmaron un contrato y por lo tanto tampoco tenía ningún tipo de beneficio.

Hace un año un contenedor de concreto se descolgó y lo golpeó. “Fue un milagro que no me hubiera matado”. El contenedor de concreto cayó al piso, rebotó y lo golpeó partiéndole 3 costillas.

Las cuentas médicas superan los 150 mil dólares

Estuvo 3 días anestesiado y le hicieron una cirugía que lo llevó a estar 15 días hospitalizado. Las cuentas médicas sumaban 150 mil dólares y no tenía como pagarlas, pues la compañía había dejado de pagarle el salario.

No podía caminar y los amigos que lo cuidaban le dijeron que buscara ayuda legal, pero como “indocumentado” pensó que no tenía ningún derecho.

Ante la insistencia de sus amigos acudió a un abogado y ahora enfrenta en las cortes a su empleadora, quién finalmente luego de unos meses le retornó el pasaporte que le había retenido y esta conciliando conjuntamente con la compañía de seguros el pago de una compensación, que incluye 400 semanas de salario y de gastos médicos.

De acuerdo con el abogado Rubén Cruz, quien tiene a cargo su caso, “el primer error que se comete es no consultar con el abogado inmediatamente, lo trabajadores sin documentos, tienen los mismos derechos de uno que si los tiene… y no deben temer pues presentar una reclamación no lleva a una deportación. Por el contrario, muchas veces quedan protegidos al hacerlo”, puntualizó.

*Por solicitud de su abogado, no revelamos el nombre completo.