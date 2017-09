Tras foto que se hizo viral, Best Buy tiene que disculparse (FOTO)

Best Buy tuvo que disculparse después de que se hiciera viral una foto, en la que se muestra una tienda de la zona de Houston que vendía cajas de agua embotellada por hasta 43 dólares durante el huracán Harvey.

Una foto enviada a GritPost parecía mostrar una oferta de cajas de agua embotellada en Best Buy por $29.98 y $42.96, lo que provocó indignación y las acusaciones de aumento de precios en las redes sociales.

Texas AG tells me they received 550 complaints & 225 emails about price gouging, with more coming in consistently: https://t.co/EpCWAiTSmM

One Houston resident sent me a pic of water he saw being sold for *$42* at a nearby Best Buy. They were kind enough to offer $29 bottles too pic.twitter.com/8dKz3sJJM1

— Ken Klippenstein (@kenklippenstein) 29 de agosto de 2017