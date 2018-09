Tras ofrecer una ceremonia para los latinos con motivo del Mes de la Herencia Hispana, el presidente Donald Trump sorprendió con un mensaje en Twitter en el que no solo agradece, sino que también resalta el aporte de los hispanos.

“Hoy, mientras celebramos el Mes de la Herencia Hispana, compartimos nuestra gratitud por todas las formas en que los hispanoamericanos hacen florecer y prosperar a nuestro país. Hoy y todos los días, honramos, apreciamos y celebramos a los trabajadores, familias, estudiantes, empresarios y líderes hispanoamericanos”, escribió el mandatario en la red social.

Today, as we celebrate Hispanic Heritage Month, we share our gratitude for all the ways Hispanic-Americans make our country flourish and prosper. Today, and every day, we honor, cherish, and celebrate Hispanic-American Workers, Families, Students, Businesses, and Leaders… pic.twitter.com/2AxlbluB2S

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2018