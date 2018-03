Toys R Us retrasa sus ofertas, así que aquellos que querían aprovechar hoy la venta de liquidación de la icónica tienda de juguetes, tuvieron que regresarse, reportó el canal WisTV.

Se suponía que la gran tienda comenzaría sus grandes ventas este jueves. Los compradores entusiastas aparecieron en muchas de sus tiendas temprano en la mañana, solo para descubrir que las ventas se habían retrasado.

Los avisos se publicaron en las ventanas de la tienda para alertar a los clientes. Uno decía: “Atención clientes, la venta de liquidación se ha retrasado. Estamos esperando la aprobación final”.

Just in case anyone else wanted to get an early start on the Bridgeport Toys R Us liquidation sale. #toysrus #toysrusclearance #toysrusliquidation #bridgeport #westvirginia #wv #toys #kids #children https://t.co/WXdpKhZFzm pic.twitter.com/jcVpuFLcC2

— ⚔️ Hyphen N'Jadaka ⚔️ (@bhyphen) March 22, 2018