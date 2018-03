Toys R Us: confusión y retrasos postergan ventas de liquidación para este viernes

Toys R Us solicitó a los clientes un tiempo de espera para el inicio de las ventas de liquidación.

La cadena citó “circunstancias imprevistas” como causas de la demora, reseñó USA Today.

Potenciales compradores en todo el país acudieron a las tiendas Toys R Us y Babies R Us desde tempranas horas del jueves, esperando encontrar grandes rebajas.

Sin embargo, fueron recibidos con carteles que les avisaban que las ventas de liquidación habían sido pospuestas.

La cadena ofreció disculpas por la confusión e informó que las devoluciones se aceptarían hasta el inicio del proceso.

Toys R Us confirmó hoy en su sitio web que comenzará las ventas de liquidación este viernes.

Una fuente cercana al proceso de bancarrota de la cadena informó que el retraso se produjo debido a que los abogados aún estaban preparando una presentación judicial, para que el juez de bancarrota autorice el proceso.

El retraso y la incertidumbre sobre cuándo comenzarán las ventas podrían perjudicar los esfuerzos de Toys R Us para generar máximos rendimientos para los acreedores con las ventas de liquidación.

En un testimonio en la corte el pasado martes, el asesor de liquidación de Toys R Us, Joseph Malfitano, señaló que crear una sensación de urgencia entre los compradores y hacerles pensar que las ventas no durarán mucho es crucial para una liquidación exitosa.

Toys R Us comenzó a cerrar sus tiendas a principios de febrero pasado, ahogada por las deudas.

To our loyal customers: We’ve seen an amazing outpouring of love and support in recent days and we truly appreciate it. Our stores are open for business, ready to bring joy to children wherever we can, and to help new and expecting parents navigate raising a family.

— ToysRUs (@ToysRUs) March 9, 2018