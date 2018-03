Toys ‘R’ Us cierra tiendas: 3 posibles razones de la crisis que enfrenta

Toys ‘R’ Us cierra tiendas en Estados Unidos y el anuncio ha generado algunas especulaciones sobre su declive después de 70 años de existencia. La cadena de jugueterías notificó a sus empleados que va a vender o cerrar todas sus tiendas en Estados Unidos y que, probablemente, liquidará su negocio también en España, Francia y otros países, informó The Wall Street Journal.

A continuación, algunas razones que podrían explicar la crisis que atraviesa y las posibles repercusiones de su caída.

Uno de los principales problemas de la cadena minorista son los miles de millones de dólares que tiene acumulados en deuda, lo cual le ha impedido realizar proyectos de inversión en sus tienda. Esto ha desmejorado en grado importante la experiencia de los compradores, destacó CNN Money.

To our loyal customers: We’ve seen an amazing outpouring of love and support in recent days and we truly appreciate it. Our stores are open for business, ready to bring joy to children wherever we can, and to help new and expecting parents navigate raising a family.

— ToysRUs (@ToysRUs) March 9, 2018