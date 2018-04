TLCAN: Estados Unidos prepara propuesta para el sector automotriz

Negociadores comerciales de Estados Unidos han propuesto que como parte del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se produzca una determinada cantidad de autos en áreas donde se paguen salarios más altos, dijeron dos fuentes familiarizadas con el tema.

Los sindicatos han alegado que el bajo salario mexicano ha causado que las empresas manufactureras se muden a México.

En este sentido, las fuentes señalaron que Estados Unidos está estudiando establecer un piso salarial de 15 dólares por hora.

Sin embargo, advierten que si se llega a un acuerdo, es probable que termine en un nivel más bajo.

La propuesta busca que las empresas automotrices no migren a donde se consigue mano de obra barata.

Los nuevos requisitos para la industria automotriz, según especialistas, beneficiaría a Estados Unidos y Canadá, principalmente.

El plan de Estados Unidos busca explorar qué porcentaje de la producción podría ocurrir en áreas con mejores salarios.

México y Canadá ya están analizando la idea, indicó una de las fuentes en anonimato.

El anuncio llega cuando aumentaron las esperanzas de que Estados Unidos, México y Canadá estén más cerca de alcanzar acuerdo en uno de los temas más espinosos en la renegociación del TLCAN.

Coming up this afternoon at 2:15 pm CST ➡️ USTR Robert Lighthizer joins @ildefonsogv and @cafreeland for a trilateral ministerial conference following the conclusion of NAFTA Round 7 in Mexico City. Click here to watch live: https://t.co/9fXbSJXp7x pic.twitter.com/3nZ8qbZSn9

— USTR (@USTradeRep) March 5, 2018