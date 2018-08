El límite para evitar aranceles en compras internacionales por medio del comercio electrónico o paquetería (‘minimis’) en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se establecería en 100 dólares, lo que representa un incremento de 50 dólares respecto al límite que prevalece en México actualmente.

“Creo que vamos a aterrizar en 100 dólares, pero tenemos que aterrizar con todas las normativas y con todo lo demás, si no el sector privado no va a volar, o sea que se va a poner difícil. Ojalá y con IVA y con todas las normativas, y si no es con IVA, pues que sea por lo menos con todas las normativas”, dijo una fuente cercana a las negociaciones del acuerdo comercial según Reuters.

“Ya está casi aterrizando, estamos empujando mucho en la regulación”, detalló la fuente.

De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), ‘de minimis’ son las cantidades mínimas de ayuda interna que están permitidas, aún cuando tengan efectos de distorsión del comercio.

Actualmente, cuando se supera el umbral de 50 dólares del ‘de minimis’ en una compra internacional por medio de e-commerce se tiene que pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto General de Importación (IGI).

Esto significa que si una persona adquiere un producto estadounidense por medio del comercio electrónico que cueste 70 dólares (1,340.5 pesos mexicanos), estaría pagando 214.48 pesos de IVA, lo que da un total de 1,554.98 pesos.

A esta cantidad hay que sumarle el IGI, que varía dependiendo del producto que se importe.

Por ejemplo, si fuera queso fresco estadounidense se pagaría 25 por ciento de arancel sobre el producto comprado.

Las pantallas, entre otros productos, están exentas.

Alfredo Reyes, abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual, explicó que el nivel de 100 dólares en el ‘de minimis’ es relativamente bueno, comparado con los 800 dólares que pretendía Estados Unidos.

“Disminuirlo a 100 se me hace más que razonable, originalmente en EE.UU. estaba en 200 dólares y lo subió a 800″.

“Canadá lo tiene de 16 dólares, entonces subirlo a 100 es razonable y obviamente no era razonable subirlo a 800”, detalló el socio de Lex informática Abogados.

El TLCAN podría afectar a las pequeñas empresas.

Por otra parte, elevar el límite a 100 dólares podría impactar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.

“Al final de cuentas, si hay un producto que puedes conseguir vía la importación, sin impuestos a un precio inferior al que lo estás dando de venta al público —mejor se importaría—; la verdad es que te pega en competencia, sobre todo a las Pymes nacionales”, mencionó.

Para Luz María de la Mora, otro aspecto importante que está en la línea de negociación del ‘de minimis’ es la facilitación de los procedimientos normativos con el fin de impulsar la internacionalización de las Pymes.

“Tal vez sería pensar en esas condiciones con la idea de abrirle mercado a los exportadores mexicanos, a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder al mercado internacional, no sólo a través del ‘de minimis’, sino también vía la facilitación del cumplimiento de reglas y normativas, que me parece que es tan o más importante que el acceso en términos del valor”, declaró la negociadora del TLCAN original y directora de LMM Consulting.

IVA a e-commerce daría recursos a AMLO

El gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendría mayor recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) si se aplicara el cobro de este gravamen al comercio digital, dio a conocer el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Luis Antonio González, administrador central de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Diversos del SAT, indicó que cobrar IVA al comercio digital no implica crear o subir la tasa de 16 por ciento, pues el cobro está contemplado en la Ley del IVA, pero no se ha hecho efectivo al no existir un mecanismo para recaudar por estas compras.

“No es un tema de generar un impuesto adicional, estas operaciones ya están gravadas y sólo es un tema de encontrar los mecanismos para poder percibir lo que ya tiene México derecho a cobrar”, expuso.

En el Foro Tributario Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México, agregó que el nuevo gobierno ya tiene las propuestas que ha trabajado el SAT a partir de recomendaciones de la OCDE para regular el comercio digital y recaudar IVA. “Seguramente serán muy valiosas para efectos de que se consideren en la nueva política fiscal”.