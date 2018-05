Luego del reporte de la primera persona fallecida por el brote de E. Coli en días pasados, el Centro para el Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informó que el nivel de alerta no ha disminuido y pide que si sigue teniendo lechugas en su refrigerador, mejor se deshaga de ellas.

Y es que desde la última actualización de la enfermedad, el pasado dos de mayo, otras 28 personas más han enfermado en 12 estados del país, según el CDC.

De este número, otros cuatro estados más han informado de personas enfermas: Florida, Minnesota, Dakota del Norte y Texas.

La enfermedad más reciente comenzó el 25 de abril de 2018, pero es posible que las enfermedades que ocurrieron en las últimas dos o tres semanas aún no se hayan reportado debido al tiempo entre el momento en que una persona se enferma con E. Coli y cuando la enfermedad se informa a los CDC.

La información recopilada hasta la fecha indica que la lechuga romana de la región de cultivo de Yuma podría estar contaminada con E. coli O157: H7 y podría enfermar a las personas.

Para obtener la información más reciente sobre la investigación sobre el origen de la lechuga romana, visite el sitio web de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA).

Sigue las recomendaciones para evitar el E. Coli de las lechugas

No comas ni compres lechuga romana, a menos que puedas confirmar que no es de la región de cultivo de Yuma.

La lechuga romana tiene una vida útil de varias semanas, y la lechuga contaminada todavía podría estar en casas, tiendas y restaurantes.

Las etiquetas de los productos a menudo no identifican las regiones de crecimiento; por lo tanto, no comas ni compres lechuga romana si no sabes dónde creció.

Este consejo incluye cabezas enteras y corazones de lechuga romana, romana picada, romana bebé, romana orgánica, y ensaladas y mezclas de ensalada que contienen lechuga romana.

Si no sabes si la lechuga en una mezcla de ensalada es romana, no la comas.

