Una tienda de alimentos, que pertenece a una familia cristina, con varias sedes en el sureste de Arkansas, está lidiando con una reacción violenta luego de que los clientes reclamaran por un polémico anuncio de un catálogo que tenía un presunto mensaje antiinmigrante.

El catálogo de ofertas semanales se envió a cuatro tiendas Mac CashSaver, en Arkansas. Según la tienda, el remitente suele incluir un mensaje religioso o político, reseñó WIVB este domingo.

El catálogo de ofertas actual incluye un mensaje que hace referencia al muro fronterizo que el presidente Donald Trump busca construir en la frontera entre Estados Unidos y México.

En la imagen del catálogo, que ha circulado por las redes sociales, se lee el mensaje: “El cielo tiene un muro, una puerta y una estricta política de inmigración. El infierno tiene fronteras abiertas. Deja que eso se hunda”.

Check out our weekly ad for great savings!https://t.co/APL94wW3Qj pic.twitter.com/2424K45FPH

— Mac's Cash Saver (@MacsCashSavers) February 6, 2019