The Home Depot contratará a 1,000 profesionales de tecnología

The Home Depot anunció que contratará a aproximadamente 1,000 profesionales de tecnología a lo largo de 2018.

Mediante un comunicado, la cadena de ferreterías informó que las nuevas posiciones se ubicarán en los centros tecnológicos de Atlanta, Austin y Dallas.

