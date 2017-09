Thalía sorprende con donativo para damnificados por sismo (VIDEO)

La cantante mexicana Thalía sorprendió al revelar cuál fue su donativo para apoyar a los afectados tras el terremoto de 7.1 grados que sacudió la ciudad de México el pasado 19 de septiembre.

Thalía dijo a través de sus redes sociales la buena acción que hará para apoyar a sus paisanos.

Y es que dijo que hará la donación de 100 mil dólares para los afectados, este anuncio lo hizo de manera previa al recordar a una pequeña a quien tuvo la oportunidad de cargar hace unos años atrás y hoy forma parte de la lista de fallecidos productor del fuerte sismo.

“Falta un largo camino por caminar. Por que queremos restablecer y levantar nuestro México de nuestros amores una vez más. La unión hace la fuerza. Adelante México, a seguir adelante”, dijo conmovida la intérprete.

Además acompañó el video con un emotivo mensaje: “Mis amores, es hora de unir nuestras fuerzas y nuestros corazones por todos los hermanos afectados por los devastadores terremotos en #Mexico. Nuestros niños y muchísimas familias están sufriendo por la pérdida de seres queridos y la falta de albergue, comida, agua potable, etc. El dolor de esta situación es demasiado intenso”.

Y continuó pidiendo a sus fans para que donen: “Tú también puedes poner tu granito de arena haciendo una donación a UNICEF vía el enlace en mi bio o utilizando la información que proveo abajo. Cualquier cantidad ayuda. Unámonos y juntos alcanzaremos la meta de socorrer a toda nuestra gente en crisis. ¡Gracias desde el fondo de mi corazón! Loves, it is time to come together to support the children of Mexico”.

La acción le valió los aplausos de sus fans: “

Aunque a muchos les pareció poco: “Dona tus millones es como quitarle un pelo al gato… México te hizo….. Pero claro Ya no se acuerdan De sus raíces qué tristeza”.