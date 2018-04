Tesla y Elon Musk bajo presión por problemas financieros y tecnológicos

La presión sobre Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos de lujo, está aumentando en varios frentes con la decisión de Estados Unidos de castigar a la empresa por difundir información de un accidente y las dudas sobre sus resultados económicos.

Desde su fundación en 2003, nunca ha ganado dinero. De hecho, sus pérdidas van en aumento.

Sólo el año pasado, Tesla perdió 2,240 millones de dólares, un 189.7 por ciento más que en 2016.

Además, acumula graves retrasos en la producción del Model 3, base de la estrategia de crecimiento de la compañía.

Tras meses en los que la compañía ha ofrecido diversas explicaciones para justificar los retrasos en la producción, el fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, reconoció en Twitter que la culpa era suya.

“Sí, la excesiva automatización de Tesla ha sido un error. Para ser preciso, mi error. Los humanos están infravalorados”, escribió Musk en respuesta a un usuario.

Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated.

En una entrevista, Musk también reconoció que está sintiendo los efectos de la presión de alcanzar los objetivos prometidos.

Esta semana, “The Economist” publicó un reportaje crítico sobre la salud financiera de Tesla.

Según la revista, los accionistas de la compañía están nerviosos, la planta de montaje de vehículos de Fremont, California, es un caos y la compañía está consumiendo rápidamente el dinero del que dispone para seguir sus actividades.

Fuentes consultadas estiman que la empresa necesitará entre 2,500 y 3,000 millones de dólares para incrementar la producción del Model 3.

Musk dijo en 2017 que Tesla produciría 5,000 unidades a la semana del Model 3 para finales de año.

Pero en febrero de este año, Musk indicó que alcanzaría esos niveles de producción en el tercer trimestre de 2018.

Musk recurrió a Twitter para contrarrestar el artículo, que provocó una caída del valor de las acciones de la compañía.

“‘The Economist’ era aburrida pero inteligente con un sarcasmo malvado. Ahora es simplemente aburrida. Tesla será rentable y con flujo de caja positivo en el tercer y cuarto trimestre así que obviamente no necesitamos conseguir financiamiento”, explicó.

The Economist used to be boring, but smart with a wicked dry wit. Now it’s just boring (sigh). Tesla will be profitable & cash flow+ in Q3 & Q4, so obv no need to raise money.

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2018