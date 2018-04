En medio de la polémica por el envío de la Guardia Nacional a la frontera con México, el presidente Donald Trump aseguró que relativamente pronto podría concretarse algún tipo de acuerdo en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Estamos trabajando muy duro en el TLCAN con México y Canadá. Y pienso que tendremos algo relativamente pronto”, dijo Trump en declaraciones este jueves durante un evento sobre la reforma fiscal en el Estado de Virginia Occidental.

Las declaraciones surgen tras reportes de que la administración Trump presionaba a México y Canadá para lograr un anuncio en torno al TLCAN antes de la Cumbre de las Américas en Perú la próxima semana, pero antes de la respuesta del presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre la presencia militar estadounidense en su frontera.

“(Mis asesores) me dijeron: tengamos algo antes de (la Cumbre). Pero yo les dije: No nos apresuremos. Llevémoslo bien y tranquilo. No hay prisa. Lo hacemos bien, o lo cancelamos (el TLCAN)”, dijo Trump es sus declaraciones.

Los comentarios de Trump ocurren al tiempo que México y EE.UU. concluyeron el segundo día de reuniones bilaterales sobre el TLCAN, sin hacer anuncios públicos y en anticipación a un encuentro trilateral este viernes junto al Gobierno de Canadá.

“Se están analizando diferentes temas. Mañana tendremos la reunión trilateral y eso nos dará algunos elementos para ver dónde estamos”, dijo a la prensa el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, al terminar la reunión con el representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer.

Tras casi cuatro horas de reunión sobre el TLCAN esta mañana, Guajardo abandonó las oficinas de Lighthizer al mismo tiempo que el canciller mexicano Luis Videgaray hiciera lo propio en compañía del asesor y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner y del embajador mexicano Gerónimo Gutiérrez.

Aunque se ha reportado mayor flexibilidad estadounidense en el tema de reglas de origen para autos, los tres países mantienen diferencias en temas como los mecanismos de resolución de disputas, la propuesta de cláusula de expiración del acuerdo y el tema salarial en México, entre otros.

De acuerdo con medios canadienses, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, sostendría esta tarde una reunión bilateral con Lighthizer; también, se esperaba que Freeland, Guajardo y Lighthizer sostuvieran una cena privada el jueves por la noche.

