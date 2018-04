¿Cómo trabajar desde mi casa? Es una pregunta que seguro te has hecho en algún momento de tu vida, ya sea que seas madre y quieras pasar más tiempo con tus hijos o que quieras ganar un poco de dinero extra sin necesidad de salir de casa por algún otro motivo.

Aquí te presentamos 5 opciones para que consideres y cumplas el sueño y tal vez un día digas a tus amigos yo… “Trabajo desde mi casa”. Con información de VTX Capital.

1. Asistente virtual

Un asistente virtual esta encargado de las tareas administrativas en línea. Los cual consiste en manejar las redes sociales, transcribir las llamadas de conferencia, responder correos electrónicos, manejar el calendario, y preparar las presentaciones. El pago por este trabajo es entre 35 y 50 dólares la hora, según HorkeyHandbook. Si estas interesado en conseguir un trabajo como este, debes comenzar tomando un curso de entrenamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajos desde casa: 10 empresas que ofrecen oportunidades

2. Trabajos de encuestas en línea

La mayoría de las empresas exitosas quieren entrar en la cabeza de los consumidores, por lo que es importante comprender mejor a sus clientes. Hay empresas que pagan a personas para que realicen encuestas, uno de los trabajos más sencillos en casa que no requiere experiencia. Generalmente las empresas pagan de 50 a 500 dólares por mes, según la elegibilidad y la cantidad de encuestas en las que participes. Para poder participar en las encuestas tienes que registrarte en sitios web para tomar encuestas como, Survey Junkiey Swagbucks.

3. Blogger

Si te has preguntado ¿cómo trabajar desde mi casa?, otra opción son los bloggers, que suelen ser personas que disfrutan escribir sobre algún tema en particular, ya sea de cocina, ejercicios, dinero, moda, viajes, deportes, salud, crianza, mejora personal, etc. Según VTX Capital, un blogger puede llegar a ganar hasta 150 mil dólares al mes dependiendo su nivel de experiencia. Si eres principiante puede empezar tu blog en HostGator.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajos desde casa: Oportunidades con las que puedes ganar dinero extra

4. Escritor independiente

Un escritor independiente es contratado para escribir sobre diferentes temas para periódicos, grandes publicaciones en línea e incluso otros bloggers. El pago para un escritor independiente es de 30 y 500 dólares por trabajo, dependiendo lo largo del trabajo y el nivel de experiencia del escritor. Aquellos con mucha experiencia pueden ganar hasta mil dólares por articulo. Sin embargo, necesitas tomar un curso básico y posteriormente crear un portafolio con ejemplos de tu trabajo para obtener clientes.

5. Servicios de diseño web

Los propietarios de negocios quieren sitios web de aspecto profesional para su espacio en Internet. Si conoces algunos conceptos básicos detrás del diseño web, puedes comenzar a ofrecer estos servicios a las pequeñas empresas.