Tax Free Weekend: aprovecha al máximo las compras de este fin de semana

Este fin de semana se conoce en Estados Unidos como el Tax Free Weekend, lo que significa que los compradores no deberán pagar impuestos sobre algunas ventas.

Las reglas varían de un estado a otro, así como la categoría de productos que califican para los especiales sin taxes, reseñó Heavy.com

Sin embargo, la mayoría de los estados ofrecen el beneficio para artículos de regreso a clases y ropa, por lo que es una buena oportunidad para aquellos padres que desean ahorrar un poco antes de que los hijos vuelvan a la escuela.

Don't forget to take advantage of the Back-to-School Sales Tax Holiday this weekend, Aug. 3-5!

This holiday was passed by the Florida Legislature and signed into law by @FLGovScott

View the complete list: https://t.co/gdIX3MIgTM pic.twitter.com/57gaaBhK7r

— Florida DCF (@MyFLFamilies) July 31, 2018