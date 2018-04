‘Tax Day’: ofertas y descuentos para relajarse después de tanta presión

Este 17 de abril es el último día para presentar impuestos, también conocido como ‘Tax Day’. Y eso significa no solamente carreras de último momento, sino también algo mucho más agradable: ofertas, descuentos y hasta comida gratis.

Después de enviar tu declaración al IRS, revisa esta guía para que disfrutes un momento de tranquilidad con buenos platillos.

Piada Italian Street Food: obtén gratis una limonada de blackberry gigante en todas sus tiendas.

Boston Market: el especial ‘Tax Day’ incluye medio pollo, dos acompañantes, pan de maíz y una bebida por 10.40 dólares.

Celebrate #TaxDay with us by enjoying a $10.99 Rosemary Lemon Chicken meal with a drink OR a $10.40 Half Chicken meal with a drink. See what we did there? pic.twitter.com/v2abKJue80 — Boston Market (@bostonmarket) April 12, 2018

Bruegger’s Bagels: consigue el combo “Big Bagel Bundle por 10.40 dólares. Con un descuento de 3.50 dólares, la oferta incluye 13 bagels y dos envases de queso crema.

Chili’s: por cinco dólares puedes disfrutar de una margarita José Cuervo Blue.

Chuck E. Cheese’s: hasta el martes, compra una pizza grande de queso y la segunda te la llevas gratis.

Firehouse Subs: desde hoy y hasta el jueves, compra un submarino mediano o grande, papas y una bebida, y llévate gratis un segundo sándwich.

Tomorrow is Tax Day. You deserve a little payback. pic.twitter.com/ejmxx3PFCC — Firehouse Subs (@FirehouseSubs) April 16, 2018

Firenza Pizza: compra cualquier bébida y llévate una pizza de un topping por 4.17 dólares.

Grimaldi’s Pizzería: consigue una pizza margarita tradicional de 16 pulgadas por 10.40 dólares.

Hooters: los niños hasta 12 años comen gratis con la compra de 10 dólares o más.

Ofertas y descuentos del ‘Tax Day’ con códigos

Hungry Howie’s: compra una pizza grande de un topping y llévate la segunda por 15 centavos. La oferta es para para órdenes online utilizando el código 18TAXDAY. No aplica en Florida.

McDonald’s: con el ‘Tax Relief Day’ podrás disfrutas de distintas opciones, tales como un Big Mac o 10 Nuggets por un centavo con la compra de otro igual a precio regular.

Noodles & Company: hasta el miércoles, recibe un descuento de cuatro dólares en órdenes de al menos 10 dólares, con el código TAXDAY18.

P.F. Chang’s: consigue 15 por ciento de descuento en las órdenes para llevar con el código TAXDAY, hechas por internet o teléfono.

Put your calculators away and use code: TAXDAY for 15% off takeout, two days only, 4/16 & 4/17. https://t.co/zVZsHKNfdL pic.twitter.com/IlvrQ52awN — P.F. Chang's (@PFChangs) April 16, 2018

Pollo Tropical: disfruta de 17 por ciento de descuento en cualquier plato del menú.

Sonic Drive-In: las hamburguesas estarán a mitad de precio, y después de las ocho de la noche, el mismo descuento aplicará a malteadas y helados.

The math is simple! We’re crunching the numbers…er ½ price cheeseburgers ALL DAY on April 17th at SONIC! 💪🏼 pic.twitter.com/8ibVj37aUo — Sonic Drive-In (@sonicdrivein) April 16, 2018

Sonny’s BBQ: el especial de la cadena se llama como la agencia tributaria IRS: Irresistible Ribs Special. Con esta oferta, en el horario de cena podrás disfrutar costillas dulces y ahumadas a mitad de precio, en el restaurant o para llevar.

Tony Roma’s: con la compra de un plato para adulto, los comensales recibirán un cupón para unos camarones Kickin’ Shrimp gratis.