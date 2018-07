Una taquería ubicada en San Diego, en el sur de California, se encontró ante el problema de la falta de “taqueros” experimentados, por lo que tuvo que cerrar ante el miedo y la preocupación de los muchos amantes de este emblemático platillo mexicano.

La foto de un local de Tacos El Gordo con el cartel de “cerrado por falta de empleados”, en el sur del Condado de San Diego, se volvió viral en Internet la semana pasada.

Las Vegas is Hungry for Tacos this Tuesday!⠀ ⠀ 📷 by: @6yun ⠀ ⠀ #TacosElGordo 🏮 #LasVegas ⠀ ⠀ https://t.co/6C3psTpiTs pic.twitter.com/qAVXiiyZGj

De esta manera, desató toda clase de especulaciones.

Cabe mencionar que, California es un área donde los tacos son el pan de cada día y un socorrido salvavidas a toda hora.

Los internautas se preguntaban si el cierre fue a causa de una disputa laboral o si el local había sido objeto de una redada de las autoridades migratorias.

Pero lo cierto es que la razón fue la escasez de “taqueros” con la suficiente experiencia de preparar tacos en la “manera correcta” y a la velocidad necesaria, según dijo personal administrativo de la taquería.

La que ha sido la primera sucursal en EE.UU. de Tacos “El Gordo”, que empezó su actividad hace 40 años en la vecina Tijuana (México) y ahora tiene locales en el sur de California y Nevada, lleva un tiempo sufriendo la falta de taqueros experimentados y hace poco se vio obligado a redistribuir a los disponibles en sus otras sucursales.

Ello ocasionó que el local ahora cerrado, en principio de manera temporal, dejara de ofrecer cierto tipo de carnes.

Lo anterior generó cierto malestar entre su clientela.

Pese a que durante meses colocaron anuncios en la radio y en periódicos locales, así como en las propias ventanas de las sucursales, no pudieron contratar ni un solo taquero.

De esta forma prefirieron cerrar antes de poner en riesgo la calidad del servicio.

Aquello lo explica Nora González, la contable de Tacos El Gordo.

Para que pueda reabrir se necesita “por lo menos ocho taqueros”, a un salario inicial de 15 dólares la hora.

Aunque recibieron solicitudes, estas consistieron en personas con experiencia en cocinas, pero no en preparar auténticos tacos mexicanos.

“Tienen que hacer el taco presentable pero también muy rápido”, explicó González.

Nick Zagrebin ha trabajado en esta cadena desde hace 19 años y sostiene que el “arte” de este oficio está en el trato con los clientes, pero sobre todo en la rapidez del servicio y en la destreza con las manos.

“No es lo mismo una ‘taco shop’ a una taquería, es muy diferente el estilo de cocina”, subrayó.

Tan cerca de la frontera con México y tan difícil de encontrar a especialistas en este plato tan presente a ambos lados de la línea, se cuestionó la contable, quien no imaginó el alcance que tendría la noticia del cierre.

La asambleísta de California Lorena González compartió la imagen del local cerrado en su cuenta de Twitter.

Junto con el mensaje “Solo otra tragedia de Donald Trump“.

“Ni siquiera estoy bromeando, esto es lo que sucede cuando no puedes encontrar taqueros calificados”, agregó la legisladora.

Para Peter Brownell, director de investigación del Centro de Iniciativas Políticas (CPI), esta situación podría ser reflejo de los cambios en los flujos migratorios a raíz de la recesión económica en Estados Unidos.

Los dueños de Tacos El Gordo ven también en el factor migratorio una posible causa para encontrar taqueros cualificados.

Sin embargo, no creen que necesariamente se deba a las políticas de la Administración del actual presidente de EE.UU., Donald Trump, pues dicen que han sufrido para contratar taqueros desde “la época de Bush”.

González revela que en el pasado han intentado traer a taqueros desde México a través de visas especiales de trabajo.

Heaven sent angels and made them Taqueros! Gracias raza for everything you do. Sin ustedes, el Gordo wouldn't be possible ❤️⠀

⠀

📷 by: @flyguynyfl ⠀

⠀#TacosElGordo 🏮 #LasVegas ⠀ https://t.co/MznAIiMqT6 pic.twitter.com/CaaRRJ1NjU

— Tacos El Gordo (@TacosElGordo_) July 28, 2018