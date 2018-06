Gracias a que Golden State Warriors ganó el campeonato de la NBA, Taco Bell dará tacos gratis, a través de su especialidad Tacos Doritos Locos, en todas las sucursales del país.

Se trata de la promoción “Steal a game, steal a taco”, que en español significa “Robar un juego, robar un taco”, que realiza la cadena de comida rápida con motivo de las finales de la NBA.

La promoción consiste en que si un equipo visitante se ‘roba’ el juego 3 de las finales de la NBA, los clientes de Taco Bell obtendrán un taco gratis.

The Golden State Warriors just stole a road game in the #NBAFinals . 🎉 That means free Doritos Locos Tacos for America on 6/13 from 2-6 PM. Terms: https://t.co/PbAPBObPHa pic.twitter.com/hnOaSIXAhX

“Los Golden State Warriors se ‘robaron’ un juego de la ronda en las #NBAFinals. Eso significa que los Tacos Doritos Locos serán gratis en EE.UU. el 6/13 de 2 a 6 PM”, publicó la cadena en su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con las bases publicadas en la página web de la cadena, los clientes no necesitan comprar productos para poder hacer válida la promoción.

Cabe aclarar que, esta promoción está disponible solo para residentes de los 50 estados del país y el Distrito de Columbia.

Taco Bell cumplirá con dicha promoción este miércoles 13 de junio, por lo que marca la fecha en tu agenda para que no se te olvide y puedas pasar por tu taco Doritos Locos gratis, en horario de 2:00 a 6:00 de la tarde.

El valor aproximado de un Taco Doritos Locos es de 1.69, aunque los precios pueden variar y no se otorgará ninguna diferencia en el valor.

Los Golden State Warriors se coronaron campeones de la NBA por segundo año consecutivo la noche del viernes, cuando se impusieron 85-108 a los Cavaliers Cleveland de LeBron James.

#DubNation, your 2018 Champs 🏆 will arrive back home this afternoon and we want you there when the squad arrives! #StrengthInNumbers

Team's expected arrival time is 3:30pm and fans can begin lining up outside of Landmark Aviation (8433 Earhart Rd, Oakland) as early as 2pm. pic.twitter.com/9N0TxAYpcH

— Golden State Warriors (@warriors) June 9, 2018