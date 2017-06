Taco Bell dará tacos gratis por victoria de los Golden State Warriors

Taco Bell se prepara para la jornada de tacos gratis que realizará el martes 13 de junio, por cuenta de la víctoria de los Golden State Warriors frente a los cavaliers de Cleveland la semana pasada, en el tercer juego de las finales de la NBA.

The Warriors have stolen a road win in the #NBAFinals. Get your free #DoritosLocosTacos on 6/13 from 2-6 p.m. Terms: https://t.co/PbAPBObPHa pic.twitter.com/FszYcpMGSY

— Taco Bell (@tacobell) June 8, 2017