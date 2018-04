Super Bowl 2020 en Miami: grandes negocios a la vista

Falta un poco menos de dos años para que el Super Bowl LIV se juegue en Miami, ciudad con el récord de la mayor cantidad de Super Tazones albergados hasta ahora con 10.

La ciudad ya comenzó los preparativos para recibir uno de los eventos más grandes de Estados Unidos y del mundo.

Este anuncio representa muchísimas oportunidades de dinero para los miles de hispanos que residen en el sur de la Florida.

What a view! The home of #MiamiSB2020 has never looked better! @HardRockStadium #SBLIV #SB54 #SB2020 pic.twitter.com/hDMtp7Nppw

El Comité Anfitrión del Super Bowl LIV Miami 2020 lanzó un portal web para establecer contacto con todas aquellas personas, empresas, entidades y organizaciones que deseen participar en la organización del evento.

En este enlace, las personas pueden inscribir sus datos para ser voluntario durante la semana del Super Bowl, cuando Miami espera recibir más de un millón de visitantes.

Cálculos conservadores estiman que el evento dejará al sur de Florida ingresos netos por al menos 500 millones de dólares.

El Comité reclutará a 10,000 voluntarios que puedan cumplir tres turnos o más durante la semana del Super Bowl.

Los candidatos ideales deberán ser personas amigables, extrovertidas y apasionadas por el fútbol americano, residentes en Miami o áreas vecinas.

La organización espera armar una lista de más de 300 compañías listas para incorporarse en 35 líneas de negocios.

Este plan se desarrollará bajo “Business Connect”, el programa de diversidad e inclusión de proveedores de eventos especiales de la NFL.

As #SBLIV nears, the Host Committee is looking to curate a list of 300-plus event-ready businesses in 35 business lines to work with Super Bowl event producers as part of Business Connect, the @NFL's special event supplier diversity and inclusion program. https://t.co/ZNzUcW9H28

— Miami Super Bowl LIV (@MiamiSB2020) April 18, 2018