Subsidio por desempleo alcanza nivel más alto en tres meses

Las nuevas solicitudes del subsidio por desempleo en los Estados Unidos aumentaron más de lo esperado para la semana que terminó el 31 de marzo, informó Bloomberg.

Las solicitudes de los beneficios estatales por desempleo aumentaron en 24,000, para ubicarse en un total de 242,000.

Este es el número más alto desde la semana que terminó el pasado 6 de enero.

JUST IN: Jobless claims in U.S. rise to highest in almost three months https://t.co/2wkB95gtcs pic.twitter.com/xUTw2K7K78

— Bloomberg (@business) April 5, 2018