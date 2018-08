Sube 3,5% el gasto en turismo en todo el territorio mexicano

El turismo es un motor importante para la economía de un país, y México, con toda su riqueza geográfica no es la excepción. Es así que los mexicanos haciendo turismo dentro del país incrementaron su gastos con el mayor ritmo en casi nueve años.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) para el periodo enero-marzo de 2018.

Según dichos indicadores de la actividad turística, el gasto efectuado por los mexicanos que visitaron destinos turísticos del país repuntó 3.5% en el primer trimestre de 2018, con respecto a los últimos tres meses de 2017.

