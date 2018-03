Subastan estatua de Trump desnudo

Una estatua de Donald Trump desnudo será subastada y los organizadores esperan poder recaudar entre 20,000 y 30,000 dólares con la venta.

La subasta tendrá lugar el 2 de mayo en Jersey City, Nueva Jersey, dijeron los organizadores, Julien’s Auction.

Es la única escultura que quedaba en pie y que no fue destruida cuando fue exhibida junto con otras en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y Cleveland pocas semanas antes de las elecciones.

Es obra de la comunidad de artistas anarquistas INDECLINE, radicada en la costa oeste del país.

El presidente ha acaparado la atención últimamente al darse a conocer una presunta relación que sostuvo en 2006 con la actriz porno Stormy Daniels, quien asegura fue amenazada para mantener en secreto el supuesto encuentro sexual.

En una entrevista que dio el domingo al programa ’60 Minutes’, Daniels indicó que un hombre no identificado la amenazó en Las Vegas para que no dijera nada sobre su presunta relación sexual con el magnate, un incidente en el que según ella también amenazaron a su pequeña hija. Dijo que tuvo un encuentro de sexo consensual con el futuro presidente.

“Él sabe que digo la verdad”, afirmó Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford. Ella no alega que haya sido coaccionada en su encuentro con Trump, y señaló: “Esto no es un ‘A mí también’. Yo no fui una víctima”, refiriéndose al nombre que se le ha dado a las recientes protestas femeninas contra los abusos sexuales.

