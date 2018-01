Hace cinco años su esposa lo abandonó y le dejó a sus dos hijas y durante todo este tiempo, la mujer no había querido saber nada de ellos. Hoy no para de llamarle.

Joni Jiménez no acaba de creer que por fin su suerte cambió, luego de no tener un trabajo fijo durante diez años y salir a ganarse la vida en su vieja camioneta.

Pero hoy todo es diferente para este hispano, quien cuenta con una gran sonrisa que su exesposa “después de no querer saber nada de nosotros durante mucho tiempo, no para de llamarme”.



Y es que Joni fue uno de los afortunados ganadores de la lotería española “El Niño”, un boleto que le costó 20 euros, es decir poco más de 20 dólares, y que con mucho trabajo pudo adquirir en el bar Ziortza, de su amigo ‘Tommy’, a donde acude todos los días.

“Llevo toda la vida luchando por mis niñas. Necesitábamos esto porque de verdad no teníamos nada”, dijo al periódico español ABC. Tan solo comprarle un perfume a una de sus hijas para Navidad le había costado un esfuerzo tremendo.

Ahora no sabe qué hacer con el inesperado premio de lotería, pero sus hijas Lucía y Yasmina -de 13 y 14 años, respectivamente- ya tenían una idea. “Quiero un viaje a Roma, unas extensiones y un iPhone”, dijo la pequeña.

Lea también: El mexicano más rico del mundo ayudará a migrantes a conseguir empleo

Jiménez estaba viendo el sorteo en casa cuando se enteró. “Al principio pensaba que solo tenía los últimos tres números, pero cuando vi que eran los cinco perdí el décimo de lo nervioso que me puse. No sabía dónde lo había metido. Al cabo de un rato, cuando me tranquilicé, apareció”, apuntó.