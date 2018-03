Es probable que esa botella de agua que acaba de comprar esté contaminada con partículas microplásticas, según una nueva investigación de investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia y la organización de periodismo Orb Media.

Mediante un análisis de 259 botellas de agua de 11 marcas vendidas en nueve países, incluido Estados Unidos, los científicos encontraron que el 93 por ciento estaba contaminado con un promedio de 10.4 partículas de plástico por litro de agua. Eso es el doble de la cantidad de contaminación que se encuentra típicamente en el agua del grifo.

Las principales marcas como Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life y San Pellegrino estuvieron entre las botellas de agua probadas.

