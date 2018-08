Starbucks México inaugura primera tienda operada por adultos mayores

Además de generar experiencias únicas por medio del café, también buscamos brindar oportunidades que nos acerquen a nuestras comunidades, como la generación de empleos de valor para cada partner. Hoy nos sentimos muy orgullosos de anunciar la apertura de nuestra primera tienda, operada al 100% por adultos mayores. Ve todos los detalles en el link de nuestra biografía.

A post shared by Starbucks México (@starbucksmex) on Aug 28, 2018 at 8:23am PDT