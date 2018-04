Starbucks informó que cerrará más de 8,000 sucursales en toda la nación para capacitar a su personal sobre cómo evitar el “sesgo racial”, tras el arresto de dos hombres de color en una de sus tiendas en Filadelfia, un incidente que el CEO del gigante cafetero llamó “reprochable.”

El director general de la compañía Kevin Johnson hizo el anuncio el lunes, mientras activistas planeaban más protestas en la cafetería de Filadelfia donde ocurrió el suceso.

La capacitación está programada para la tarde del 29 de mayo y estará orientada a “prevenir la discriminación en nuestras tiendas”, dijo Starbucks, de acuerdo con ABC News.

Se espera que cerca de 170,000 empleados de Starbucks realicen la capacitación, que se convertirá en parte del proceso de incorporación de nuevos trabajadores, dijo la compañía en un comunicado.

“Pasé los últimos días en Filadelfia con mi equipo de liderazgo escuchando a la comunidad, aprendiendo lo que hicimos mal y los pasos que debemos seguir para solucionarlo”, dijo en un comunicado Kevin Johnson, director ejecutivo de Starbucks.

“Si bien esto no se limita a Starbucks, estamos comprometidos a ser parte de la solución”, dijo Johnson. “Cerrar nuestras tiendas para capacitación sobre prejuicios raciales es solo un paso en un viaje que requiere dedicación de todos los niveles de nuestra empresa y asociaciones en nuestras comunidades locales”.

El anuncio se produjo cuando la ciudad de Filadelfia inició una investigación sobre “reclamos informales” adicionales en una tienda de Starbucks, donde los testigos dijeron que dos hombres de color fueron arrestados por no hacer nada más que sentarse en una mesa.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci

— Melissa DePino (@missydepino) April 12, 2018