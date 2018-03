Solicitudes de subsidio por desempleo caen al nivel más bajo desde 1973

Las solicitudes de subsidio por desempleo bajaron la pasada semana en 12,000, para ubicarse en 215,000.

Esta cantidad representa el nivel más bajo en 45 años.

El Departamento del Trabajo informó hoy que la cifra es sustancialmente inferior a la esperada, que anticipaba 228,000 nuevas peticiones.

Los estados que registraron menor número de solicitudes son California, Texas, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.

El promedio de solicitantes del subsidio durante el último mes descendió en 500 y quedó en 224,500, según el informe.

Las demandas para contar con las prestaciones por desempleo llevan 160 semanas consecutivas por debajo de la cifra de 300,000, señal de la buena salud del mercado laboral del país.

El total de personas que reciben subsidios por desempleo de manera continuada aumentó en 35,000, hasta ubicarse en 1.87 millones.

La fortaleza del mercado laboral se ha mantenido durante el primer año de mandato de Donald Trump.

En febrero, el índice de desempleo se situó en el 4.1 por ciento, el menor nivel en 17 años.

Los gastos de los consumidores en Estados Unidos aumentaron 27,700 millones de dólares en febrero, equivalentes a un 0.2 por ciento, mientras que los ingresos personales se incrementaron un 0.4 por ciento, informó el Departamento de Comercio.

Estos datos respaldan el persistente optimismo sobre la marcha de la economía estadounidense.

Por su parte, el ahorro personal alcanzó los 497,400 millones de dólares en septiembre.

La tasa de ahorro personal, medida con relación a los ingresos disponibles, se situó en un 3.4 por ciento, levemente superior al mes anterior.

La economía estadounidense mantuvo su solidez en febrero, impulsada por la reforma fiscal y la fortaleza del mercado laboral.

